На свято працівник водоканалу пропустив священника УПЦ МП у відділ Горбаківсько-Гориньградського вододозабору. Через це керівник обласної ради Андрій Карауш викликав на розмову керівництво водоканалу.

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Як аргументували звільнення працівника водоканалу

Бурхливу реакцію з боку Рівненської облради викликало те, що на територію стратегічного об'єкта потрапили сторонні люди, тобто священник УПЦ МП. Тому на розмову викликали виконувача обов'язків голови підприємства.

Це дикість і безглуздя! У час, коли ми боремося з російськими терористами на фронті й усіх можливих політичних майданчиках, стається оця провокація! Цинізм! Церква, яка благословляє росіян заливати кров’ю Україну однією рукою, другою святить тут воду?

– заявив Андрій Карауш.

Після цього у водоканалі почали розбиратися у ситуації та встановили, що працівник, який пропустив священника, порушив пропускний режим на територію комунального підприємства, адже зробив це самовільно.

Тож працівника водоканалу звільнили, він написав відповідну заяву. Мова йде про начальника відділу Горбаківсько-Гориньградського вододозабору.

Допис водоканалу та реакція УПЦ МП

Народна депутатка з Рівного Соломія Бобровська напередодні опублікувала скриншот допису Рівневодоканалу про освячення води на водозаборі священником УПЦ МП. У дописі було вказано, що ця традиція вже є щорічною і починається з 2008 року. Та через деякий час сам допис зник.



Допис Рівневодоканалу, який згодом видалили / Скриншот Соломії Бобровської

У Рівненській єпархії УПЦ МП відреагували на ситуацію і закинули Андрію Краушу, який сам донедавна очолював водоканал, що він не тільки знав про те, хто освячує воду на водозборі щороку, але й був особисто присутнім на освяченнях.

Представники Московського патріархату висловили обурення через слова Крауша й заявили, що його слова ображають усіх, хто на Водохреща прийшов до храмів УПЦ МП, зокрема військових та їхніх рідних. Також єпархія заявила, що надає допомогу українській армії.