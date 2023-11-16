В Румынии во время первых в стране учений с зенитно-ракетными комплексами Patriot произошел технический сбой. Причина пока неизвестна.

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Во время пуска потеряли связь

Во время учений в Румынии запустили 3 ракеты для перехвата БПЛА, но третий запуск задержался примерно на час из-за технической проблемы.

По словам командира 74-го полка, при пуске потерялась связь между пусковой установкой и командным пунктом. Система Patriot автоматически переключила запуск на другую пусковую установку.

Отмечается, что неизвестно, связана ли потеря связи с неисправностью зенитной системы, или это была ошибка личного состава.

Начальник штаба ВВС, генерал Виорел Пане заявил, что "техническая проблема" повлекла за собой "небольшую задержку" в запуске "ракеты № 3" во время учений.

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