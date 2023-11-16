У Румунії під час перших в країні навчань із зенітно-ракетними комплексами Patriot стався технічний збій. Причина наразі невідома.

Дивіться також Яку версію F-16 відправили Нідерланди у Румунію для навчання пілотів: у ЗМІ пояснили

Під час пуску втратили зв'язок

Під час навчань у Румунії запустили 3 ракети для перехоплення БпЛА, але третій запуск затримався приблизно на годину через технічну проблему.

За словами командира 74 полку, під час пуску втратився зв’язок між пусковою установкою і командним пунктом. Система Patriot автоматично переключила пуск на іншу пускову установку.

Зазначається, що наразі невідомо, чи втрата зв'язку пов'язана з несправністю зенітної системи, чи це була помилка особового складу.

Начальник штабу ВПС, генерал Віорел Пане заявив, що "технічна проблема" спричинила "невелику затримку" в запуску "ракети № 3" під час навчань.

У Румунії встановили систему боротьби з дронами