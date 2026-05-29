В румынском городе Галац российский БпЛА врезался в многоэтажку

Атака российских беспилотников ночью 29 мая привела к разрушениям в Румынии. В частности, пострадал город Галац, расположенный неподалеку от украинского Рени.

Об этом пишет румынское издание agerpres.ro и свидетельствуют фото и видео очевидцев. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Россия атакует ночью 29 мая Украину дронами. Среди других направлений, как писали Воздушные силы, группы БпЛА врага полетели на Одесскую область в направлении Рени. От него до румынского Галаца чуть больше 20 километров.

И по меньшей мере один из российских беспилотников туда залетел. Он упал на многоэтажку, вызвав мощный взрыв и попав прямо в одну из квартир. Начался пожар на 10 этаже.

Все это произошло около 2 утра по местному времени. Полиция и спасательные службы Румынии работают на месте. Уже известно о двух раненых. Других беспилотников вроде бы не обнаруживали, и пожар уже удалось потушить.

Взрыв в Галаце в Румынии после атаки БпЛА: смотрите видео очевидцев



Последствия атаки дрона в Румынии на жилую многоэтажку / Фото очевидцев

Обратим внимание, что Румыния – страна НАТО, поэтому можно было бы ожидать строгой реакции. Тем более это первый случай за все время войны, когда беспилотник прилетел непосредственно в жилую многоэтажку на румынской территории и пострадали местные граждане.

С другой стороны, уже было более двух десятка случаев залетания и падения дронов России в Румынии, после чего особо ничего не происходило. Разве что румыны осудили действия Кремля, подчеркнув угрозу коллективной безопасности НАТО.