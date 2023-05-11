Очевидно, россияне настолько испуганы накануне украинского контрнаступления, что уже везде видят опасность. Об абсурдном инциденте сообщают в местных соцсетях, информирует 24 Канал.

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"Вражеский" беспилотник оказался чайкой

"Бдительная" жительница Санкт-Петербурга 11 мая позвонила по телефону в полицию и сообщила, что увидела белый беспилотник. Она заявила, что он будто бы "кружит" над Южно-Приморским парком города.

На место "инцидента" в ужасную россиянку прибыли правоохранители. Правда, никакого беспилотника над парком не было. На самом деле, в небе просто летала большая белая чайка. Чем завершился инцидент с "пристальной" россиянкой, пропагандисты умалчивают.

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что "бдительные" россияне стали чаще звонить на горячую линию оперативников и сообщать о неизвестных БПЛА. Это связано с тем, что в Санкт-Петербурге и радиусе 150 километров вблизи города от 3 мая запретили запускать беспилотники.

Даже звезды кажутся беспилотниками

Подобный случай недавно произошел и в Москве. Бдительные москвички дважды вызывали правоохранителей, потому что якобы над городом кружили дроны. Интересно, что вызовы поступали от разных людей, однако с разницей в 5 минут.

Как рассказывали пропагандисты, две жительницы Москвы на улице Авиамоторной в Лефортово якобы увидели "вражеские" дроны. На место вызова прибыли патрульные, однако вместо БпЛА в небе увидели только звезды.

За такую внимательность женщин не похвалили. Российские правоохранители заставили "бдительных граждан" давать письменное объяснение.