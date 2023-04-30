Обратились в полицию с разницей в 5 минут. Об этом рассказывают российские СМИ и телеграмм-каналы, сообщает 24 канал.
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Москвичам тревожно: уже звезды кажутся беспилотниками
Яркие точки в небе женщинам на улице Авиамоторной в Лефортово напомнили зависшие на месте беспилотники. Москвички были незнакомы друг другу, но из-за нервотрепки мгновенно позвонили в полицию, чтобы рассказать об увиденных ими "дронах".
Когда патруль прибыл на место "украинского вторжения", он убедился в безоблачном ночном небе на юго-востоке Москвы. А также – в паранойи местного населения.
Из-за темноты в столичном небе сильно засияли звезды,
– сообщили россияне.
Однако за бдительность женщин не похвалили. Вместо этого им после вызова пришлось в письменном виде дать объяснения.
Интересно, что в день вызова стражей порядка российские СМИ распространили информацию о другом дроне над аэропортом в Москве. Тогда пилот самолета Boeing якобы заметил маленький БПЛА при посадке самолета в аэропорт Шереметьево. Однако посадка самолета произошла беспрепятственно.
Не единственный "украинский БПЛА" в небе Москвы
Интересно, что через несколько дней российские СМИ и телеграм-каналы начали писать о другом неизвестном объекте. Его видели в небе над Москва-сити, который расположен в центре столицы.
Случилось это 30 апреля. И с тех пор официальной информации о "московском НЛО" еще нет.
Неизвестный объект над Москвой: смотрите видео
Парад беспилотников над Россией
- Следует заметить, что это не первые дроны о которых сообщают россияне. Так, БПЛА видели не только над Москвой или Подмосковье, а также в ряде других областей: в Белгородской, Брянской, Курской областях и т.д.
- 27 апреля неизвестный добрый беспилотник заметили также в Подмосковье. Как передают российские СМИ, жители региона "сильно перепугались" и сообщили об этом в полицию. Сейчас российские правоохранители выясняют, откуда взялся этот дрон.
- Ранее недалеко от Москвы, возле города Ногинск, упал начиненный взрывчаткой беспилотник. В нескольких километрах от него россияне нашли еще несколько летательных объектов. При этом так далеко дрон UJ-22 залететь не мог по характеристикам. А значит запустили его где-то недалеко от места падения.