Звернулися до поліції вони з різницею у 5 хвилин. Про це розповідають російські ЗМІ та телеграм-канали, повідомляє 24 Канал.

До теми Під Москвою знову впали дрони, а під Бєлгородом ледь не постраждала електропідстанція, – ЗМІ

Москвичам тривожно: вже зорі здаються безпілотниками

Яскраві крапки у небі жінкам на вулиці Авіамоторній в Лефортово нагадали безпілотники, які зависли на місці. Москвички були незнайомі одна одній, але через нервування миттєво подзвонили до поліції, щоб розповісти про побачені ними "дрони".

Коли патруль прибув на місце "українського вторгнення", він переконався лише у безхмарному нічному небі на південному сході Москви. А також – у параної місцевого населення.

Через темряву в столичному небі сильно засяяли зірки,

– повідомили росіяни.

Однак за пильність жінок не похвалили. Натомість їм після виклику довелося письмово дати пояснення.

Цікаво, що у день виклику правоохоронців російські ЗМІ поширили інформацію про інший дрон над аеропортом у Москві. Тоді пілот літака Boeing нібито помітив маленький БПЛА під час посадки літака в аеропорт Шереметьєво. Проте посадка літака відбулася без перешкод.

Не єдиний "український БПЛА" у небі Москви

Цікаво, що через пару днів російські ЗМІ та телеграм-канали почали писати про інший невідомий об'єкт. Його бачили у небі над Москва-сіті, що розташовується у центрі столиці.

Трапилося це 30 квітня. І з того часу офіційної інформації щодо "московського НЛО" ще немає.

Невідомий об'єкт над Москвою: дивіться відео

Парад безпілотників над Росією