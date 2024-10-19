В Санкт-Петербурге прогремели взрывы из-за атаки дронов: у россиян пропал свет

В российском Санкт-Петербурге утром 19 октября раздавались взрывы. РосСМИ заявили, что город атаковали дроны.

Экстренные службы рассказали росСМИ, что в Санкт-Петербурге "сбили беспилотник". Взрывы, по словам местных, раздавались ориентировочно в 7:00 19 октября, пишет 24 Канал.

Смотрите также В Брянске вспыхнул завод "Кремний": у россиян отчаяние

Санкт-Петербург атаковали дроны

По предоставленной информации, БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны. Угрозы для населения нет,

– заявили российские пропагандисты.

Власти России или местный губернатор об атаке дронов на Санкт-Петербург не говорили.

Взрывы возле села Ленинградской области: смотрите видео

В то же время россияне из Санкт-Петербурга рассказали, что в Выборгском и Приморском районах города исчезло электричество.

В "Россети Ленэнерго" росСМИ рассказали, что произошло "технологическое нарушение" на оборудовании 110 киловатт. О повреждениях россияне не говорили, однако на опубликованных видео слышны мощные взрывы.

В Санкт-Петербурге тревожное утро: смотрите видео

Часть Санкт-Петербурга без света

Несмотря на молчание властей, росСМИ рассказали, что звуки взрывов ориентировочно в 7:00 услышали возле улицы Парашютной. Впоследствии сообщили о том, что нет света на "Юбилейном квартале", Комендантском проспекте, улице Планерной, Маршала Новикова и Авиаконструкторов.

Часть Санкт-Петербурга без света после взрывов: смотрите видео

Местные россияне написали:

"начал мигать свет, пропало изображение в телевизоре, потом раздались три "хлопка",

"что-то громыхнуло и пропало электричество",

"на пустыре стоит гул".

Россияне написали, что взрывы слышно даже возле Орловского карьера. Представители управляющей компании "Сервис-квартал", которая обслуживает "Юбилейный квартал", сказали только об аварии, однако не уточнили причины исчезновения электричества.

По данным росСМИ, ориентировочно 300 зданий остались без электричества на несколько часов. Кое-где свет восстановили через два часа, кое-где нет по состоянию на 11:28 19 октября.

Кстати, из украинского Харькова до российского Санкт-Петербурга ориентировочно 1900 километров.