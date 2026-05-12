В САП назвали меру пресечения, которую будут просить для Ермака

ВАКС 12 мая будет избирать меру пресечения для Андрея Ермака. Прокуроры будут просить взять экс-главу Офиса президента под стражу или залог в 180 миллионов гривен.

Об этом во время брифинга заявил Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко. Что будут просить прокуроры? Как сообщил руководитель САП, прокуратура будет просить суд избрать для Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей или альтернативу – внесения залога в 180 миллионов гривен.