Об этом сообщили в патрульной полиции Черновицкой области. Также правоохранители отметили, что слезоточивый газ применяли в ответ на агрессию.

Смотрите также В Харькове работники ТЦК якобы залили баллончиком мужчину, которого признали умершим

В полиции прокомментировали инцидент, который произошел на блокпосту

В полиции объяснили, что около 06:00 на дорожной станции патрульной полиции вблизи села Атаки Черновицкой области полицейские остановили автомобиль Mercedes. Во время проверки документов правоохранители установили, что водитель является гражданином другой страны, а пассажир – находится в розыске за уклонение от мобилизации.

Военнообязанный отказался ехать в ТЦК и закрылся в салоне автомобиля. В то же время остановился другой автомобиль, из которого вышли еще двое мужчин, которые являются гражданами другой страны. Они начали препятствовать действиям полицейских, а один из них – вел себя очень агрессивно. Поэтому, патрульным пришлось применить слезоточивый газ, надеть наручники и задержать мужчину. В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 185 – злостное неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Впоследствии полицейские заметили, что мужчине стало плохо, поэтому они сразу вызвали ему скорую помощь и положили его в стабильное боковое положение. Через несколько минут прибыли медики. Мужчину госпитализировали в сопровождении одного из патрульных. В больнице медики осмотрели иностранца, а впоследствии отпустили.

В то же время мужчина, который заперся в машине и уклонялся от мобилизации, вышел из салона и был доставлен в ТЦК.

Сейчас также проводят служебное расследование и проверяют действия полицейских.

Все обстоятельства относительно указанного события и действий полицейских будут тщательно проверены, руководством управления патрульной полиции в Черновицкой области инициировано служебное расследование.

Ранее в телеграм-каналах начала распространяться информация, что якобы работники ТЦК избили иностранного волонтера. В сети писали, что военные остановили грузовик, в котором были украинский и трое немецких волонтеров. Они якобы возвращались из восточных регионов страны, куда везли гуманитарную помощь.

В сети писали, что сотрудники ТЦК начали требовать документы у военнообязанного украинца, однако немецкие волонтеры вмешались в ситуацию. Тогда одному из них брызнули в глаза баллончиком и якобы избили.

В то же время в Черновицком ТЦК и СП опровергли эту информацию и отметили, что не совершали никаких противоправных действий в отношении волонтера.