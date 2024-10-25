Про це повідомили у патрульній поліції Чернівецької області. Також правоохоронці наголосили, що сльозогінний газ застосовували у відповідь на агресію.

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У поліції прокоментували інцидент, який стався на блокпосту

У поліції пояснили, що близько 06:00 на дорожній станції патрульної поліції поблизу села Атаки Чернівецької області поліцейські зупинили автомобіль Mercedes. Під час перевірки документів правоохоронці встановили, що водій є громадянином іншої країни, а пасажир – перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.

Військовозобов'язаний відмовився їхати до ТЦК та зачинився у салоні автівки. Водночас зупинився інший автомобіль, з якого вийшли ще двоє чоловіків, які є громадянами іншої країни. Вони почали перешкоджати діям поліцейських, а один з них – поводився дуже агресивно. Відтак, патрульним довелося застосувати сльозогінний газ, надягнути кайданки та затримати чоловіка. Відносно порушника склали адміністративний протокол за статтею 185 – злісна непокора законному розпорядженню працівника поліції.

Згодом поліцейські помітили, що чоловікові стало погано, тож вони одразу викликали йому швидку допомогу та поклали його в стабільне бокове положення. За декілька хвилин прибули медики. Чоловіка шпиталізували у супроводі одного з патрульних. У лікарні медики оглянули іноземця, а згодом відпустили.

Водночас чоловік, який замкнувся в автівці й ухилявся від мобілізації, вийшов з салону та був доставлений до ТЦК.

Нині також проводять службове розслідування та перевіряють дії поліцейських.

Усі обставини щодо вказаної події та дій поліцейських будуть ретельно перевірені, керівництвом управління патрульної поліції в Чернівецькій області ініційовано службове розслідування.

Раніше у телеграм-каналах почала ширитися інформація, що буцімто працівники ТЦК побили іноземного волонтера. У мережі писали, що військові зупинили вантажівку, у якій були український та троє німецьких волонтерів. Вони нібито поверталися зі східних регіонів країни, куди везли гуманітарну допомогу.

У мережі писали, що співробітники ТЦК почали вимагати документи у військовозобов'язаного українця, проте німецькі волонтери втрутилися у ситуацію. Тоді одному з них бризнули в очі балончиком і нібито побили.

Водночас у Чернівецькому ТЦК та СП спростували цю інформацію та наголосили, що не вчиняли жодних протиправних дій стосовно волонтера.