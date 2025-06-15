Об этом в комментарии 24 Канала сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

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Что известно о взрыве на Левандовке во Львове

Местные телеграм-каналы около 12:26 написали, что в районе Левандовки во Львове прогремел взрыв. После этого в домах якобы исчез свет. На месте также видели полицию.

Светлана Добровольская подтвердила 24 Каналу факт громкого звука в районе города. Пресс-секретарь полиции Львовской области также объяснила, что именно произошло.

Произошел взрыв электрического кабеля. Пострадавших на месте нет,

– рассказала полицейская.

К слову, ранее во Львове произошел взрыв и утечка газа в детском саду на улице Княгини Ольги, на месте были 3 пожарные машины, 2 скорые и полиция.

Тогда в ГСЧС Львовской области подтвердили 24 Каналу, что действительно был вызов спасателей на место происшествия. Однако уже на месте вызова выяснилось, что привлекать чрезвычайников не было необходимости.