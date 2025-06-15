Про це у коментарі 24 Каналу повідомила речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

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Що відомо про вибух на Левандівці у Львові

Місцеві телеграм-канали близько 12:26 написали, що у районі Левандівки у Львові пролунав вибух. Після цього в будинках нібито зникло світло. На місці також бачили поліцію.

Світлана Добровольська підтвердила 24 Каналу факт гучного звуку у районі міста. Речниця поліції Львівщини також пояснила, що саме сталося.

Стався вибух електричного кабелю. Постраждалих на місці немає,

– розповіла поліцейська.

Всі інші факти інциденту наразі на місці встановлюють правоохоронці.

До слова, раніше у Львові стався вибух та витік газу у дитячому садочку на вулиці Княгині Ольги, на місці були 3 пожежні машини, 2 швидкі та поліція.

Тоді у ДСНС Львівської області підтвердили 24 Каналу, що справді був виклик рятувальників на місце події. Проте вже на місці виклику з'ясувалося, що залучати надзвичайників не було необхідності.