Украинские защитники 232 дня защищают Украину от российских захватчиков. В частности, берегут украинское небо.

Заметьте ПВО уничтожило 4 ракеты "Калибр", которые из Черного моря выпустили по объектам критической инфраструктуры

Дуэль дронов. Украинский беспилотник Mavic уничтожает российского противника,

– говорится в сообщении.

Дуэль дронов: смотрите захватывающее видео

Дуэль дронов также прокомментировал Сергей Притула. Он отметил, что кадры – в стиле Первой мировой войны. Mavic передали украинским воинам на Донбасс. Украинский беспилотник успешно уничтожил врага.

Между тем, российские захватчики распространяют в своих телеграм-каналах бред, что это вроде бы российский дрон (китайского производства) уничтожил украинский. Россияне проиграют на всех фронтах. Единственное, что остается захватчикам, – выдумывать всевозможные басни.

Общие потери врага

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 13 октября удалось ликвидировать 63,8 тысяч оккупантов. Также уничтожили:

танков – 2511 (+6) единиц;

боевых бронированных машин – 5167 (+11) единиц;

артиллерийских систем – 1556 (+17) единиц;

реактивных систем залпового огня – 357 (+2) единицы;

средств ПВО – 183 единицы;

самолетов – 268 единиц;

вертолетов – 240 (+6) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1182 (+33) единицы;

крылатых ракет – 316 единиц;

кораблей и катеров – 16 единиц.

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