Українські захисники 232 дні захищають Україну від російських загарбників. Зокрема, бережуть українське небо.

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Дуель дронів. Український безпілотник Mavic знищує російського противника,

– мовиться у повідомленні.

Дуель дронів: дивіться захопливе відео

Дуель дронів також прокоментував Сергій Притула. Він зауважив, що кадри – у стилі Першої світової війни. Mavic передали українським воїнам на Донбас. Український безпілотник успішно знищив ворога.

Тим часом російські загарбники поширюють у своїх телеграм-каналах маячню, що це начебто російський дрон (китайського виробництва) знищив український. Росіяни програють на усіх фронтах. Єдине, що залишається загарбникам, – вигадувати різноманітні байки.

Загальні втрати ворога

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 13 жовтня вдалося ліквідувати 63 800 окупантів. Також знищили:

танків – 2 511 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 167 (+11) одиниць;

артилерійських систем – 1 556 (+17) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 357 (+2) одиниці;

засобів ППО – 183 одиниці;

літаків – 268 одиниць ;

гелікоптерів – 240 (+6) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 182 (+33) одиниці;

крилатих ракет – 316 одиниць;

кораблів та катерів – 16 одиниць.

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