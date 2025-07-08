Российский флот исчезает: агенты "Атеш" фиксируют пустые бухты в Севастополе

Стрелецкая бухта в оккупированном Севастополе почти опустела. Остатки российского флота пытаются переместить и спрятать.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Какова ситуация с российскими кораблями в Севастополе

Агенты "Атеш" сообщили, что продолжают фиксировать перемещение остатков российского флота в Стрелецкой бухте Севастополя.

В последнее время бухта практически пустует и используется для стоянки буксирных судов и небольших патрульных катеров,

– говорится в сообщении.

Агенты добавляют, что все более очевидной становится "деградация оккупационного флота". По их словам, ранее в Стрелецкой бухте находилось большое количество боевых судов, однако сейчас она пустует.

В Севастополе почти не осталось боевых кораблей / Фото "Атеш"

Впрочем, периодически там проходят учения расчетов противодиверсионной обороны. В то же время боевые корабли, которые все еще остались в Севастополе и могут стать целью для Сил обороны, перемещают и пытаются спрятать.

Напомним, недавно специалисты "Кибер-Атеш" получили доступ к засекреченным документам Черноморского флота России. Они содержат графики выходов, смены экипажей, маршруты и персональные данные командиров.