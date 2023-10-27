Информацию о подрыве российского катера распространяют в сети, однако официального подтверждения нет. 24 Канал пытается узнать детали.

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Катер, вероятно, подорвался на внешнем рейде

В сети пишут, что корабль якобы внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты. Перед этим судно медленно "нарезало круги" в предыдущие несколько дней.

Сообщают, что из машинного отделения пошел дым. К кораблю подогнали буксир и оттянули его в сторону Стрелецкой бухты.

Следует отметить, что недавно в сети сообщали, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам взорвался патрульный корабль Черноморского флота России "Павел Державин". Как в случае с катером "Владимир Козицкий", тогда тоже сообщалось о подрыве на мине.

Но оказалось, что корабль "Павел Державин" не взорвался. СБУ вместе с ВМС атаковали носитель крылатых ракет "Буян" и "Павел Державин".

Оба судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением.

Что известно о катере "Владимир Козицкий"