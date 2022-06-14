В Севастополе охотятся на туристов и пробивают дно

Масштабная российская агрессия в дальнейшем отрицательно сказывается на положении дел в оккупированном Севастополе, что вынуждены признать уже даже российские захватчики.

На данный момент в городе прекращена работа паромной автомобильной переправы с Северной стороны в центр города, ведь тот паром, что использовался оккупантами для этой цели, стал неисправным, а его ремонт возможен только в доках, которые полностью забиты ремонтом военных судов агрессора.

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Охота на туристов

В этих условиях оккупанты усиливают в Севастополе "борьбу с морскими диверсантами".

Мы уже писали о перекрытии для доступа населения тамошней фейковой "администрацией" с этой целью нескольких пляжей, что выходят на главную городскую бухту.

Также на данный момент всех "туристов", кто хочет "покататься на прогулочном катере", российские оккупанты проверяют во время посадки на "запрещенные вещи" и "запрещают фото- и видеосъемку".

Пропаганда оккупантов относительно этого также заявляет, что двое российских "туристов", которые на днях якобы делали "селфи" возле одной из российских воинских частей, "успешно задержаны российскими спецслужбами" с соответствующими последствиями.

На дне

Также пропаганда захватчиков сообщает, что "по случаю дня России" водолазами оккупантов "установлен флаг России" на дне Черного моря возле Севастополя.

Такое символическое погружение оккупантов "на дно" исчерпывающе характеризует их системные неудачи как в рамках преступной агрессии против материковой Украины, так и в оккупированном Крыму.

Этой ситуации подобны действия агрессора в оккупированном Херсоне, где российские захватчики на днях преступно "запретили" для местного населения пользоваться с любой целью большей частью акватории Днепра, его проливов и лиманов.

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: