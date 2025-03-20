В связи с этим общественный транспорт меняет схему движения. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на местные телеграмм-каналы и российские официальные ведомства.
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В Севастополе перекрыли улицы возле оккупационного "парламента" из-за неизвестного предмета под авто
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В центре Севастополя перекрыли улицы. Меры безопасности ввели из-за того, что на одном из автомобилей обнаружен прикрепленный пакет. К площади Нахимова приехали машины Росгвардии, пожарные и скорые.