Жители оккупированного города в панике. Традиционно россияне перекрыли для движения Крымский мост.
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Что известно о взрыве в Севастополе
Около 15:11 по украинскому времени местные пропагандистские каналы Севастополя заявили о ракетной угрозе и предупредили о цели в направлении города. Оккупанты объявили воздушную тревогу и быстро перекрыли Крымский мост.
Уже через несколько минут в Севастополе прогремел сильный взрыв, а над мысом Фиолент поднялся густой серый дым.
Вскоре после взрывов оккупанты объявили об отбое тревоги.
Тем временем телеграм-канал "Крымский ветер" показал, как выглядит дым над мысом Фиолент.
Дым в Севастополе / Фото "Крымский ветер"
Оккупанты уже нашли аж 2 объяснения
Пока официальной информации от гауляйтеров еще не было, российские паблики уже начали придумывать, что взрыв якобы связан с "утилизацией боеприпасов" на месте прилета по складу "Шахедов" возле села Флотское.
Однако впоследствии оккупационный глава Севастополя Развожаев заявил, что это вообще были "тренировки", а взрыв, который слышали местные – это якобы был звук "учебного выстрела".
"Сейчас в районе Северного мола флот провел тренировку – был сделан один учебный выстрел. Объясняю: несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя, поскольку были запущены ложные цели", – заявил он.
Комментариев от украинской стороны пока не было.