Жителі окупованого міста в паніці. Традиційно росіяни перекрили для руху Кримський міст.

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Що відомо про вибух у Севастополі

Близько 15:11 за українським часом місцеві пропагандистські канали Севастополя заявили про ракетну загрозу та попередили про ціль у напрямку міста. Окупанти оголосили повітряну тривогу й швидко перекрили Кримський міст.

Вже за кілька хвилин у Севастополі прогримів сильний вибух, а над мисом Фіолент здійнявся густий сірий дим.

Невдовзі після вибухів окупанти оголосили про відбій тривоги.

Тим часом телеграм-канал "Кримський вітер" показав, як виглядає дим над мисом Фіолент.



Дим у Севастополі / Фото "Кримський вітер"

Окупанти вже знайшли аж 2 пояснення

Поки офіційної інформації від гауляйтерів ще не було, російські пабліки вже почали вигадувати, що вибух буцімто пов'язаний з "утилізацією боєприпасів" на місці прильоту по складу "Шахедів" біля села Флотське.

Однак згодом окупаційний глава Севастополя Развожаєв заявив, що це взагалі були "тренування", а вибух, який чули місцеві – це нібито був звук "навчального пострілу".

"Зараз у районі Північного молу флот провів тренування – було зроблено один навчальний постріл. Пояснюю: кілька хвилин між сигналом тривоги та сигналом відбою, оскільки було запущено хибні цілі", – заявив він.

Коментарів від української сторони поки що не було.