В Севастополе раздался громкий взрыв в районе студгородка. Местные телеграмм-каналы пишут, что о тревоге не извещали, передает 24 Канал.

Его перспективы туманны, – Гуменюк о состоянии Крымского моста через год после первого удара

"Просто звук"

В местных телеграмм-каналах начали распространяться сообщения о мощном взрыве. Потом написали, что это – "просто звук", то есть попаданий не было.

Детали происшествия уточняются. В сети пишут, что по направлению к Бахчисараю "что-то горит".



В Севастополе раздались взрывы / Фото из телеграм-каналов

Накануне, 8 октября, была годовщина первого удара по Крымскому мосту. Начальник Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что он и дальше будет страдать от атак.

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