Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что перспективы у Крымского моста "туманны", передает 24 Канал.

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Гуменюк спрогнозировала будущее Крымского моста

Наталья Гуменюк подчеркнула, что состояние Крымского моста украинские военные продолжают оценивать постоянно. В частности, этот мостовой переход оккупантов все считают лишним.

Его функционал ограничен, а перспективы так же туманны, как тот дым, который мы время от времени наблюдаем вокруг него,

– подчеркнула спикер.

Она также отметила, что продолжается мощная работа, чтобы прервать логистику врага. Это нужно, чтобы россияне не могли обеспечивать прибытие резервов на места, где производятся боевые действия.

Напоследок Гуменюк заверила, что работа по Крымскому мосту длительная, как и сама протяженность этого мостового перехода. Однако она уверена, что вся работа, которую проделают по Крымскому мосту, будет результативной для украинцев.

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