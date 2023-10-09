Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що перспективи у Кримського мосту є "туманними", передає 24 Канал.

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Гуменюк спрогнозувала майбутнє Кримському мосту

Наталія Гуменюк наголосила, що стан Кримського мосту українські військові продовжують оцінювати стало. Зокрема, цей мостовий перехід окупантів всі вважають, як зайвий.

Його функціонал обмежений, а перспективи такі ж туманні, як той дим, який ми час від часу спостерігаємо навколо нього,

– наголосила речниця.

Вона також зазначила, що наразі продовжується потужна робота, щоб перервати логістику ворога. Це потрібно, аби росіяни не могли забезпечувати прибуття резервів на місця, де проводяться бойові дії.

Наостанок Гуменюк запевнила, що робота по Кримському мосту довготривала, як і сама протяжність цього мостового переходу. Проте вона впевнена, що вся робота, яку виконають по Кримському мосту буде результативною для українців.

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