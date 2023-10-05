Гауляйтер Міхаїл Развожаєв, якого російські окупанти назначили "губернатором" тимчасово захопленого Севастополя, попередив місцевих жителів про повітряну тривогу. Про це інформує 24 Канал.

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Що відбувається у Криму

Як повідомляють місцеві жителі, тривогу оголосили у Севастопольському районі. Очевидці також заявили в соцмережах про перекриття руху на незаконно збудованій росіянами переправі через Керченську протоку.

Місцеві пабліки повідомили про перекриття руху через тимчасовий пункт пропуску "Чонгар". А російські ворожі телеграм-канали заявили про нібито ймовірність ракетної атаки.

Кремлівська пропаганда у традиційній манері почала заявляти про нібито роботу ППО країни-агресорки. Любителі "русского міра" звітували про буцімто успішне збиття.

Пізніше Развожаєв спробував заспокоїти місцевих жителів, які побачили дим під час повітряної тривоги. Представник окупаційної адміністрації вигадав історію про "аерозольне маскування".

Якщо бачите в районі Інкерманського мосту дим, не переживайте. Це військові використовують табельні засоби аерозольного маскування,

– написав він.

Ймовірно Развожаєв засумнівався у правдоподібності цієї версії. Адже він додав, що неприємний запах, який відчули жителі Криму, нібито є абсолютно безпечним.

Схожий випадок вже був