Гауляйтер Михаил Развожаев, которого российские оккупанты назначили "губернатором" временно захваченного Севастополя, предупредил местных жителей о воздушной тревоге. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что происходит в Крыму

Как сообщают местные жители, тревога была объявлена в Севастопольском районе. Очевидцы также заявили в соцсетях о перекрытии движения на незаконно построенной россиянами переправе через Керченский пролив.

Местные паблики сообщили о перекрытии движения через временный пункт пропуска "Чонгар". А российские вражеские телеграм-каналы заявили о якобы вероятности ракетной атаки.

Кремлевская пропаганда в традиционной манере начала заявлять о якобы работе ПВО страны-агрессорки. Любители "русского мира" отчитывались о будто бы успешном сбитии.

Позже Развожаев попытался успокоить местных жителей, увидевших дым во время воздушной тревоги. Представитель оккупационной администрации придумал историю об "аэрозольной маскировке".

Если видите в районе Инкерманского моста дым, не переживайте. Это военные используют табельные средства аэрозольной маскировки,

– написал он.

Вероятно, Развожаев усомнился в правдоподобии этой версии. Ведь он добавил, что неприятный запах, который почувствовали жители Крыма, якобы абсолютно безопасен.

Похожий случай уже был