Гауляйтер Михаил Развожаев, которого российские оккупанты назначили "губернатором" временно захваченного Севастополя, предупредил местных жителей о воздушной тревоге. Об этом сообщает 24 Канал.
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Что происходит в Крыму
Как сообщают местные жители, тревога была объявлена в Севастопольском районе. Очевидцы также заявили в соцсетях о перекрытии движения на незаконно построенной россиянами переправе через Керченский пролив.
Местные паблики сообщили о перекрытии движения через временный пункт пропуска "Чонгар". А российские вражеские телеграм-каналы заявили о якобы вероятности ракетной атаки.
Кремлевская пропаганда в традиционной манере начала заявлять о якобы работе ПВО страны-агрессорки. Любители "русского мира" отчитывались о будто бы успешном сбитии.
Позже Развожаев попытался успокоить местных жителей, увидевших дым во время воздушной тревоги. Представитель оккупационной администрации придумал историю об "аэрозольной маскировке".
Если видите в районе Инкерманского моста дым, не переживайте. Это военные используют табельные средства аэрозольной маскировки,
– написал он.
Вероятно, Развожаев усомнился в правдоподобии этой версии. Ведь он добавил, что неприятный запах, который почувствовали жители Крыма, якобы абсолютно безопасен.
Похожий случай уже был
- В конце сентября оккупанты тоже приостанавливали движение на Крымском мосту. Более того, россияне его перекрыли на всю ночь.
- Незаконная российская застройка не работала с 21:00 28 сентября до 6:00 29 сентября. Захватчики объяснили это якобы плановыми восстановительными работами.
- В ночь на 29 сентября местные паблики сообщили о пожаре в районе Керчи. Сначала оккупанты объясняли это будто бы горением травы, затем они назвали информацию о самом инциденте "украинским фейком", а после этого стали уверять в якобы отсутствии зданий на месте мощного возгорания.