О тревоге сообщили мониторинговые каналы около 9:15 утра 10 апреля. В сети также сообщали о пусках ракет “Нептун” и якобы сбитии трех целей.

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Россиянам пришлось закрыть незаконно построенный Крымский мост.

В телеграмм-каналах очевидцы сообщают, что слышали взрывы, в частности, над Черным морем.

Кроме того, по данным местных каналов, пуски ракет зафиксировано из двух авианосцев и с наземной станции аэродрома Школьный.

Чуть ранее представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил об уничтожении в Крыму российского корабельного многофункционального вертолета Ка-27.

К слову, вчера россияне в Крыму тоже раздавались взрывы. Российское минобороны заявляло, что якобы была сбита ракета "Нептун".