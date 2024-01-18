В Севастополе затонул сторожевой корабль типа "Тарантул", – "Атеш"

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму затонул российский сторожевой корабль "Тарантул". Предварительно, его поразили морскими дронами несколько недель назад.

О "находке" сообщили в партизанском движении "Атеш" утром 18 января.

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"Агенты "Атеш" во время разведки судов в Севастополе обнаружили утопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул", – говорится в сообщении.

Представители движения предположили, что корабль был подбит несколько недель назад во время атаки морскими дронами на военные объекты оккупантов.

По данным партизан, затонувший корабль расположен на пристани бухты "Графская" по таким координатам: 44.615763, 33.587110.

В Севастополе затонул сторожевой корабль типа Тарантул / Фото "Атеш"

"Россияне потеряли еще одну важную единицу вооружения в Черном море. С чем мы всех и поздравляем", – добавили в подполье.

Партизаны "Атеш" добавили, что постепенно выгонят оккупационную российскую армию с украинских территорий и восстановят справедливость.

Оккупанты похитили корабль в 2014-м

Впоследствии в "Атеше" уточнили, что этот корабль был похищен Россией в 2014 году и использовался в боевых целях.

Ранее продемонстрированный корабль действительно был похищен оккупантами в 2014 году. Он активно использовался ими в боевых целях. Именно он и был затоплен,

– говорится в сообщении.

Что это за корабль

Пограничные сторожевые корабли проекта 205П "Тарантул" – тип советских патрульных катеров. Проект был разработан в середине 1960 года на базе ракетных катеров проекта 205. Технические характеристики судна:

длина – 39,94 метра;

скорость – 35,6 узла;

экипаж – 30 человек.

Командование ВСУ пока не подтверждало уничтожение вражеского корабля типа "Тарантул". Правда, не было комментариев и от представителей оккупационных властей.

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