Это может означать угрозу из Беларуси. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Почему объявили тревогу только в северных областях

Воздушная тревога была объявлена в северных областях около 12:56 10 декабря. Это касается Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

Белорусский оппозиционный телеграм-канал "Беларускі Гаюн" сообщает, что в Беларуси недавно была создана беспилотная зона – на Болоте "Ольманское". Она стала дополнением к уже существующей зоне. На этой территории запрещены полеты до 20 декабря 2024 года.

Зона действует фактически на всей территории заповедника "Ольманские болота" и Национального парка "Припятский", частично затрагивает соседние районы страны.

Ранее сообщали, что 10 декабря на территории бесполетной зоны будут проводить плановые учения, а возле территории замечали белорусскую военную технику.

Около 13:22 власти объявили об отбое тревоги в этих областях.



Карта воздушных тревог на 13:13 / Фото "Повітряна тривога"

Обратите внимание! Актуальную информацию о воздушных тревогах смотрите в приложении "Повітряна тривога" и на официальном сайте. 24 Канал призывает не пренебрегать тревогами, идти в укрытие и следовать указаниям властей.