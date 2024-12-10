Існує загроза балістичних ударів з Білорусі через військові навчання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Чому оголосили тривогу лише у північних областях

Повітряна тривога була оголошена у північних областях близько 12:56 10 грудня. Це стосується Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей.

Білоруський опозиційний телеграм-канал "Беларускі Гаюн" повідомляє, що у Білорусі нещодавно була створена безпілотна зона – на Болоті "Ольманське". Вона стала доповненням до вже існуючої зони. На цій території заборонені польоти до 20 грудня 2024 року.

Зона діє фактично на всій території заповідника "Ольманські болота" та Національного парку "Прип'ятський", частково зачіпає сусідні райони країни.

Раніше повідомляли, що 10 грудня на території безпольотної зони будуть проводити планові навчання, а біля території помічали білоруську військову техніку.

Близько 13:22 влада оголосила про відбій тривоги у цих областях.



Карта повітряних тривог на 13:13 10 грудня / Фото "Повітряна тривога"

Зверніть увагу! Актуальну інформацію щодо повітряних тривог дивіться у застосунку "Повітряна тривога" та на офіційному сайті. 24 Канал закликає не нехтувати тривогами, йти в укриття та дотримуватися вказівок влади.