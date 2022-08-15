Детали произошедшего рассказала в эксклюзивном комментарии 24 каналу очевидица событий и одна из пострадавших студентка-журналистка Яна Сончковская.

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Как россияне напали на украинских беженцев

Девушка отметила, что неожиданное нападение началось с обычного разговора. Русскоязычный мужчина, назвавшийся белорусом, завязал разговор с подругой Яны. Мужчина в лучшей манере российской пропаганды сказал, что не понимает, почему люди ненавидят россию, ведь "все это политика, простые люди ни при чем".

Диалог нападавшего и подруги Яны выглядел так:

россиянин: Я 15 лет живу здесь и понимаю, что происходит.

Подруга Яны: Это хорошо, но мы никого не хейтим и просто едем в свой временный дом со времени полномасштабной войны. Мы из Киева, мы здесь учимся на журналистов. Мы просто убежали от войны.

россиянин: А зачем?

Она ответила, что хочет освещать правду, в отличие от российских пропагандистов.

россиянин: Вы притесняете мой язык! Я здесь с 1995-го. Зачем вы здесь? Зачем сюда приехали притеснять мой язык?

Обратите внимание! Все участники конфликта общались на английском.

Ничего я не притесняю, разговаривая с вами на английском. Я ничего не сказала. Не трогайте нас,

– добавила подруга.

Сама Яна с другом-беженцом шла в нескольких метрах от подруги. Вдруг к ним обратился россиянин и начал рассказывать на родном для него русском, что народ не виноват – это все политики.

"Мы, украинцы, ни слова не сказали ни о политике, ни о русском языке, ни о россии, ни об их армии, ни о народе. Услышав крики подруги за несколько метров с настоянием не трогать ее – мы с товарищем побежали к ней", – подчеркнула Яна.

Она с другом оттолкнули россиянина от подруги. Вдруг тот, спросив, является ли друг украинцем, ударил его по лицу.

В ситуацию вмешались литовцы и швейцарцы

Яна сразу же взяла телефон в руки, чтобы снять все происходящее. И тут в конфликт вмешались русскоязычные литовки с просьбой не снимать, не распространять запись в интернете и забыть эту ситуацию.

Далее мои слова вы можете слышать в видео. Бешеный русскоязычный "белорус" пожелал нам (украинцам) смерти.

Я пообещала ему славу на весь интернет. Мы имеем право быть здесь, поскольку наши дома бомбят, у нас война, нас убивают дома,

– подчеркнула Яна.

Услышав это, россиянин озверел и выбил у девушки из рук телефон. В конфликт вмешались швейцарцы и хотели звонить в полицию, но нападавшие, услышав о полиции, быстро скрылись, сказав, что в толпе их не найдут.

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Вмешалась ли в конфликт полиция

Украинка рассказала журналистам 24 канала, что полиция Цюриха уже сконтактировалась с пострадавшими в сети.

Это наша ошибка, то что мы не обратились сначала, потому что они сбежали и потерялись в потоке людей. Нас остановил швейцарец, который сначала набирал полицию, а потом передумал,

– отметила Яна.

В каком состоянии пострадавшие

По словам девушки, ее друг получил прямой удар по лицу и в плечо, но синяков нет. Все они в стрессовом состоянии от случившегося.

"Надеемся на реакцию полиции и то, что были камеры наблюдения, поскольку их лица невозможно разглядеть на видео", – подытожила она.