Деталі того, що відбулося розповіла в ексклюзивному коментарі 24 каналу очевидиця подій та одна з постраждалих студентка-журналістка Яна Сончковська.

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Як росіяни напали на українських біженців

Дівчина зауважила, що неочікуваний напад почався зі звичайної розмови. Російськомовний чоловік, що назвався білорусом, зав'язав розмову з подругою Яни. Чоловік у найкращій манері російської пропаганди сказав, що не розуміє, чому люди ненавидять росію, адже "все це політика, прості люди ні до чого".

Діалог нападника та подруги Яни виглядав так:

росіянин: Я 15 років живу тут і розумію, що відбувається.

Подруга Яни: Це добре, але ми нікого не хейтимо і просто їдемо у свій тимчасовий дім з часу повномасштабної війни. Ми з Києва, ми тут навчаємося на журналістів. Ми просто втекли від війни.

росіянин: А навіщо?

Вона відповіла, що хоче висвітлювати правду, на відміну від російських пропагандистів.

росіянин: Ви притісняєте мою мову! Я тут з 1995-го. Навіщо ви тут? Навіщо сюди приїхали притісняти мою мову?

Зверніть увагу! Усі учасники конфлікту спілкувалися англійською.

Нічого я не притісняю, розмовляючи з вами англійською. Я нічого не сказала. Не чіпайте нас,

– додала подруга.

Сама Яна з другом-біженцем йшла за кілька метрів від подруги. Аж раптом до них звернувся росіянин та почав розповідати рідною для нього російською, що народ не винен – це все політики.

"Ми, українці, жодного слова не сказали ані про політику, про російську мову, ані про росію, ані про їх армію, ані про народ. Почувши крики подруги за кілька метрів з наполяганням не чіпати її – ми з товаришем побігли до неї", – наголосила Яна.

Вона з другом відштовхнули росіянина від подруги. Аж раптом той, запитавши чи друг є українцем, вдарив його по обличчю.

У ситуацію втрутилися литовці та швейцарці

Яна одразу ж взяла телефон до рук, аби зафільмувати все, що відбувається. І тут у конфлікт втрутилися російськомовні литовки з проханням не знімати, не поширювати запис в інтернеті й забути цю ситуацію.

Далі мої слова ви можете чути у відео. Скажений російськомовний "білорус" побажав нам (українцям) смерті.

Я пообіцяла йому славу на весь інтернет. Ми маємо право бути тут, оскільки наші домівки бомбардують, у нас війна, нас вбивають вдома,

– підкреслила Яна.

Почувши це, росіянин озвірів і вибив у дівчини з рук телефон. У конфлікт втрутилися швейцарці й хотіли телефонувати до поліції, але нападники, почувши про поліцію, швидко втекли, сказавши, що в натовпі їх не знайдуть.

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Чи втрутилася у конфлікт поліція

Українка розповіла журналістам 24 каналу, що поліція Цюриха вже сконтактувалася з постраждалими у мережі.

Це наша помилка, те що ми не звернулися спочатку, тому що вони втекли і загубилися в потоці людей. Нас зупинив швейцарець, який спершу набирав поліцію, а потім передумав,

– зазначила Яна.

В якому стані постраждалі

За словами дівчини, її друг отримав прямий удар по обличчю і в плече, але синців немає. Усі вони у стресовому стані від того, що трапилося.

"Сподіваємося на реакцію поліції і те, що були камери спостереження, оскільки їх обличчя не можливо розгледіти на відео", – підсумувала вона.