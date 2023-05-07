Так, в Сиховском районе Львова местные жители уже любуются розовым цветом сакуры. Японские деревья растут в парке имени Иоанна-Павла II, передает 24 Канал.

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Во Львове зацвели сакуры

Дорожки парка засыпаны людьми, созерцающими красоту цветения сакур. Каждый год здесь собирается немало желающих сфотографироваться с розовыми цветочками.

На Сыхове расцвели сакуры / Фото Натальи Боднар

Следует добавить, что японские декоративные деревца будут цвести еще около двух недель.

Во Львове расцвели сакуры / Фото Натальи Боднар

Первые сакуры в этом парке были посажены в 2011 году. Впоследствии в подарок от посла Японии получили еще 20 сакур.

В парке на Сыхове расцвели сакуры / Фото Натальи Боднар

Стоит напомнить, что парк имени Папы Римского Иоанна Павла II был торжественно открыт 28 сентября 2007 года. В сентябре 2010 года было завершено благоустройство территории — установлены светильники, лавочки, свалки.

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