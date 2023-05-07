Так, у Сихівському районі Львова місцеві жителі вже милуються рожевим цвітом сакури. Японські дерева ростуть у парку імені Івана-Павла ІІ, передає 24 Канал.

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У Львові зацвіли сакури

Доріжки парку засипані людьми, які споглядають красу цвітіння сакур. Щороку тут збирається чимало охочих сфотографуватись з рожевими квіточками.

На Сихові розцвіли сакури / Фото Наталії Боднар

Варто додати, що японські декоративні деревця будуть цвісти ще близько двох тижнів.

У Львові розцвіли сакури / Фото Наталії Боднар

Перші сакури у цьому парку були висаджені у 2011 році. Згодом в подарунок від посла Японії отримали ще 20 сакур.

У парку на Сихові розцвіли сакури / Фото Наталії Боднар

Варто нагадати, що парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ урочисто відкрили 28 вересня 2007 року. У вересні 2010 року було завершено благоустрій території — встановлено світильники, лавочки, смітники.

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