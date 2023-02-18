Дима была на 7 месяце беременности, когда землетрясение разрушило часть ее дома в сирийском городе Джиндайрис. Она получила легкие травмы и преждевременно родила мальчика Аднана.

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В каком состоянии ребенок

Аднана забрали в больницу в критическом состоянии. У ребенка было тяжелое обезвоживание и желтуха. Дома лечили от серьезной травмы нижних конечностей. Впоследствии педиатр сообщил, что состояние ребенка улучшается.

Мы просто кормим его и обеспечиваем другие потребности с помощью капельниц,

– рассказал врач.



Маленький Аднан / Фото Sams

После выписки из больницы Дима обустроилась в палатке вместе с мужем Абдулом Маджидом и девятью племянницами и племянниками. Она каждый день ездила в больницу посещать Аднана.

После рождения сына ее семья была вынуждена вернуться в частично разрушенный дом, поскольку другого выбора не было.

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