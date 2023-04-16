Поисковая операция продолжалась более 50 часов. Спасатели извлекли из-под завалов 15 человек, из них 10, к сожалению, мертвые.

Обратите внимание В Славянске завершили спасательные работы после ракетного удара: погибли 15 человек

Отца погибшего ребенка нашли последним

Мэр Славянская Вадим Лях сообщил, что около 18:30 спасатели извлекли из-под завалов тело отца погибшего 2-летнего мальчика, которого извлекли из-под завалов ранее. Человек, которого нашли спасатели, к сожалению, был мертвым.

Мужчина, которого извлекли из-под завалов, был последним, кого искали спасатели. После этого поисково-спасательную операцию свернули.

В общей сложности террористическая атака ракетами С-300 14 апреля унесла жизни 15 жителей Славянска. Еще 24 человека получили ранения. Враг запустил 8 ракет.

Что известно о погибших отце и ребенке

Родители погибшего 2-летнего мальчика, по словам мэра Славянская Вадима Ляха, только недавно вернулись домой из эвакуации. За считанные минуты до удара по дому мама пошла в магазин.

Отец и сын были в квартире. Российская ракета унесла их жизнь. Мать сейчас под наблюдением врачей.

Вадим Лях отметил, что после террористической атаки, ставшей одним из самых масштабных обстрелов Славянска, все больше людей покидают город.