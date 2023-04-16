Пошукова операція тривала понад 50 годин. Рятувальники дістали з-під завалів 15 людей, з них 10, на жаль, мертві.

Зверніть увагу У Слов'янську завершили рятувальні роботи після ракетного удару: загинули 15 людей

Батька загиблої дитини знайшли останнім

Мер Слов'янська Вадим Лях повідомив, що близько 18:30 рятувальники дістали з-під завалів тіло батька загиблого 2-річного хлопчика, якого витягли з-під завалів раніше. Чоловік, якого знайшли рятувальники, на жаль, був мертвим.

Чоловік, якого дістали з-під завалів, був останнім, кого шукали рятувальники. Після цього пошуково-рятувальну операцію згорнули.

Загалом терористична атака ракетами С-300 14 квітня забрала життя 15 мешканців Слов'янська. Ще 24 людини зазнали поранень. Ворог запустив 8 ракет.

Що відомо про загиблих батька і дитину

Батьки загиблого 2-річного хлопчика, за словами мера Слов'янська Вадима Ляха, тільки нещодавно повернулася додому з евакуації. За лічені хвилини до удару по будинку мама пішла до магазину.

Батько та син були у квартирі. Російська ракета забрала їхні життя. Матір зараз під наглядом лікарів.

Вадим Лях відзначив, що після терористичної атаки, яка стала одним із наймасштабніших обстрілів Слов'янська, все більше людей покидають місто.