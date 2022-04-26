В то же время, есть законодательные направления, над которыми точно будут работать и это понятно уже сейчас. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
На тему В Раде рассказали, как лишить депутатского мандата Медведчука: есть несколько вариантов
Пока идет война, вся законотворческая работа подчинена задачам обороны и поддержания экономики. Работают над всем, что нужно для жизни общества в этих условиях. О законотворческой работе после войны сейчас еще рано говорить в деталях,
– сказала она.
Кравчук также назвала направления, над которыми будут работать точно. Среди них:
- привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях;
- послевоенное восстановление;
- максимальное ускорение интеграции в ЕС;
- все условия для возвращения в Украину переселенцев;
- мемориализация этой войны;
- запрет российского контента.
Как отметила Кравчук, послевоенное восстановление потребует десятков законодательных решений. В частности, упрощение правил для бизнеса, работа соответствующих фондов по восстановлению, привлечению капитала и технологий для восстановления предприятий и их локализация. Будут создавать и новую реабилитационную отрасль для всех пострадавших во время войны.
Обеспечение условий для того, чтобы в Украину вернулись переселенцы в "Слуге народа", называют топ-приоритетом. Совет хочет сделать все возможное, чтобы у этих людей после войны был безопасный и комфортный дом, работа.
Важно знать, что Верховная Рада продлила военное положение: смотрите видео