Водночас є законодавчі напрямки, над якими точно будуть працювати і це зрозуміло вже зараз. Про це заявила заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

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Поки триває війна, вся законотворча робота підпорядкована завданням оборони і підтримання економіки. Працюють над усім, що необхідно для життя суспільства в цих умовах. Про законотворчу роботу після війни зараз ще зарано говорити в деталях,

– сказала вона.

Кравчук також назвала напрямки, над якими працюватимуть точно. Серед них:

притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах;

післявоєнна відбудова;

максимальне пришвидшення інтеграції в ЄС;

всі умови для повернення в Україну переселенців;

меморіалізація цієї війни;

заборона російського контенту.

Як зазначила Кравчук, післявоєнна відбудова потребуватиме десятків законодавчих рішень. Зокрема, спрощення правил для бізнесу, робота відповідних фондів для відновлення, залучення капіталу і технологій для відбудови підприємств та їх локалізація. Будуть створювати й нову реабілітаційну галузь для всіх тих, хто постраждав під час війни.

Забезпечення умов для того, щоб в Україну повернулись переселенці в "Слузі народу" називають топпріоритетом. Рада хоче зробити все можливе, щоб у цих людей після війни був безпечний і комфортний дім, робота.

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