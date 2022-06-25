Обычно репортажи с участием российских пропагандистов с приближенных к передовой позиций появлялись на старте наступательных операций.

Внимание В СНБО предупредили о возможных дополнительных провокациях России в ближайшие дни

Сегодня же подавляющее большинство таких публикаций являются ретрансляцией официальных пропагандистских материалов об успехах кафиров,

– отметили в ЦПИ.

Кроме версий о возможной передышке пропагандистов перед началом очередной наступательной активности, в СНБО назвали также усталость населения от военных новостей и переход на внутреннюю социальную тематику. Все это может указывать на то, что:

у россиян мало поводов для оптимистических сюжетов вместо декларируемых скорых побед.

усиление цензуры публикации собственных комментариев военкоров из-за их неоднократного наведения ударов ВСУ на позиции кафиров.

ослабление идеологического накала для дальнейшей корректировки целей войны, поскольку радикальные сторонники войны в случае негативного для России сценария станут главной угрозой режиму.

Россия устраивает примитивные провокации

Кстати, Россия регулярно вторгается в международное информационное пространство и делает вбросы, направленные на разрушение поддержки Украины ее западными партнерами.

К примеру, кафиры систематически сообщают о том, что разрушили какую-то партию оружия, которую передал нам Запад, или такая партия попала к ним в руки.

Кроме того, россияне продолжают устраивать провокации с примитивным уровнем аргументации. Они рассказывают, что зверства в Буче устраивали сами украинцы, вокзал в Краматорске и театр в Мариуполе тоже разбомбили сами. К счастью, в эти вбросы никто не верит, ведь у украинской стороны, в отличие от России, есть реальные доказательства.

Россия устроила массированный обстрел с территории Беларуси

Украина подверглась массовым ракетным обстрелам в ночь на 25 июня. Наша разведка назвала подобные действия врага масштабной провокацией.

Таким образом, Россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины. Для этого употребляет более коварные способы.

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