Зазвичай репортажі за участю російських пропагандистів із позицій, наближених до передової, з'являлися на старті наступальних операцій.

Увага У РНБО попередили про ймовірні додаткові провокації Росії найближчими днями

Сьогодні ж переважна більшість таких публікацій є ретрансляцією офіційних пропагандистських матеріалів про успіхи окупантів,

– наголосили у ЦПД.

Крім версій про можливий перепочинок пропагандистів перед початком чергової наступальної активності, у РНБО назвали також втому населення від військових новин і перехід на внутрішню соціальну тематику. Усе це може вказувати на те, що:

в росіян мало приводів для оптимістичних сюжетів замість декларованих швидких перемог.

посилення цензури публікації власних коментарів воєнкорів через їхнє неодноразове наведення ударів ЗСУ на позиції окупантів.

послаблення ідеологічного накалу для подальшого корегування цілей війни, оскільки радикальні прихильники війни в разі негативного для Росії сценарію стануть головною загрозою режиму.

Росія влаштовує примітивні провокації

До слова, Росія регулярно вдирається у міжнародний інформаційний простір та робить вкиди, спрямовані на руйнування підтримки України її західними партнерами.

До прикладу, окупанти систематично повідомляють про те, що зруйнували якусь партію зброї, яку передав нам Захід, або ж така партія потрапила до них у руки.

Крім того, росіяни продовжують влаштовувати провокації з примітивним рівнем аргументації. Вони розповідають, що звірства у Бучі чинили самі українці, вокзал у Краматорську та театр у Маріуполі – теж розбомбили самі. На щастя, у ці вкиди ніхто не вірить, адже в української сторони, на відміну від Росії, є реальні докази.

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