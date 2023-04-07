Боты отправляют группу Scorpions "воевать под Бахмут" и другие города Украины. Также пишут о том, что концерты в Киеве сейчас не ко времени, и "стоит оказывать больше финансовой помощи.
Смотрите также Жалуется, что наступать невозможно: Пригожин признал, что ВСУ не уходят из Бахмута
Бурная реакция сети
Боты также пишут о том, что участники группы Scorpions прячутся от повестей.
Боты отправляют группу Scorpions на фронт: скриншоты
К сожалению, таких комментариев большинство. Однако не все велись на комментарии от ботов.
Украинцы призвали "включать разум", читая подобные комментарии. Пользователи предостерегали, что большинство реакций оставили именно боты.
Также люди благодарили группу Scorpions, которая поддерживает Украину.
Реакция на сообщение / Скриншот
Scorpions приедет в Украину после победы
- Вокалист рок-группы Клаус Майне заявил что это будет концерт мира. Добавим, что Scorpions не в первый раз поддерживает Украину – ранее музыканты сменили слова легендарного хита Winds of Change, в котором фигурировала Москва.
- На вопрос, боится ли Клаус Майне ядерной войны, он заколебался, но ответил: "Мы все боимся эскалации войны, но это не должно соблазнять нас ослабить поддержку Украины". По его мнению, все, что будет дальше, может быть хуже, чем то, что есть сейчас.
- Артист заявил, что группа Scorpions не планирует давать концерты в России в будущем.
- В течение тридцати лет песня Scorpions Wind of Change часто звучала концертными залами Москвы и Санкт-Петербурга. Но после 24 февраля это поменялось. Scorpions упразднили запланированные концерты в России и переписали этот трек.