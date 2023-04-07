Боти відправляють гурт Scorpions "воювати під Бахмут" та інші міста України. Також пишуть про те, що концерти в Києві зараз не на часі, і "варто надавати більше фінансової допомоги.
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Бурхлива реакція мережі
Боти також пишуть про те, що учасники гурту Scorpions ховаються від повісток.
Боти відправляють гурт Scorpions на фронт: скриншоти
На жаль, таких коментарів більшість. Однак не всі велися на коментарі від ботів.
Українці закликали "включати розум", читаючи подібні коментарі. Користувачі застерігали, що більшість реакцій залишили саме боти.
Також люди дякували гурту Scorpions, який підтримує Україну.
Реакція до допису / Скриншот
Scorpions приїде в Україну після перемоги
- Вокаліст рок-гурту Клаус Майне заявив, що це буде концерт миру. Додамо, що Scorpions не вперше підтримує Україну – раніше музиканти змінили слова легендарного хіта Winds of Change, в якому фігурувала Москва.
- На питання, чи боїться Клаус Майне ядерної війни, він завагався, але відповів: "Ми всі боїмося ескалації війни, але це не повинно спокушати нас послабити підтримку України". На його думку, все, що буде далі, може бути гіршим, ніж те, що є зараз.
- Артист заявив, що гурт Scorpions не планує давати концерти в Росії в майбутньому.
- Додамо, протягом тридцяти років пісня Scorpions Wind of Change часто лунала концертними залами Москви та Санкт-Петербурга. Але після 24 лютого це змінилося. Scorpions скасували заплановані концерти в Росії і переписали цей трек.