Киево-Святошинский райсуд Киевской области объявил приговор охраннику ЖК "Софиевский квартал", потому что он информировал жителей о приходе работников военкоматов, которые адресно выдавали повестки. Об этом говорится в постановлении суда.
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Мужчина присылал сообщения о приходе военных
Согласно материалам следствия, мужчина пропускал работников ТЦК и СП на территорию жилого комплекса, зная, что они пришли для адресного вручения повесток.
После этого в закрытой группе жильцов ЖК в телеграмме он несколько раз присылал сообщения о приходе военных. В частности однажды он написал: "У нас снова в гостях ТЦК".
В постановлении суда отметили, что охранник делал это, чтобы военнообязанные могли избежать призыва в ряды ВСУ.
Охранник признал свою вину
Следователи квалифицировали действия охранника по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.
Во время суда мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Также он заверил, что в дальнейшем подобного не будет совершать.
В конце концов, суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Однако учитывая, что обвиняемый признал вину, его освободили от отбывания наказания и назначили испытательный срок продолжительностью 3 года, в течение которых за ним будут осуществлять контроль.
Между тем на Буковине продолжается расследование нападения на работника ТЦК и СП.
На Буковине двое мужчин напали на представителя ТЦК
- В селе Плоская Черновицкой области возле КПП "Горлеча" двое мужчин напали на 41-летнего военного, который воевал с 2014 года. Сейчас он является работником ТЦК и СП.
- Сначала один злоумышленник наехал на него, а затем второй нанес ему удар в плечо обухом топора.
- Сейчас продолжается досудебное расследование по факту хулиганства. Санкция этой статьи предусматривает заключение от 3 до 7 лет, если вину мужчин докажут в судебном порядке.
- Нападавшим уже избрана мера пресечения – их будут держать под стражей без возможности внести залог.