Киево-Святошинский райсуд Киевской области объявил приговор охраннику ЖК "Софиевский квартал", потому что он информировал жителей о приходе работников военкоматов, которые адресно выдавали повестки. Об этом говорится в постановлении суда.

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Мужчина присылал сообщения о приходе военных

Согласно материалам следствия, мужчина пропускал работников ТЦК и СП на территорию жилого комплекса, зная, что они пришли для адресного вручения повесток.

После этого в закрытой группе жильцов ЖК в телеграмме он несколько раз присылал сообщения о приходе военных. В частности однажды он написал: "У нас снова в гостях ТЦК".

В постановлении суда отметили, что охранник делал это, чтобы военнообязанные могли избежать призыва в ряды ВСУ.

Охранник признал свою вину

Следователи квалифицировали действия охранника по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Во время суда мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Также он заверил, что в дальнейшем подобного не будет совершать.

В конце концов, суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Однако учитывая, что обвиняемый признал вину, его освободили от отбывания наказания и назначили испытательный срок продолжительностью 3 года, в течение которых за ним будут осуществлять контроль.

Между тем на Буковине продолжается расследование нападения на работника ТЦК и СП.

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