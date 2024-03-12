Києво-Святошинський райсуд Київської області оголосив вирок охоронцю ЖК "Софіївський квартал", бо він інформував мешканців про прихід працівників військкоматів, які адресно видавали повістки. Про це мовиться в ухвалі суду.
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Чоловік надсилав повідомлення про прихід військових
Згідно з матеріалами слідства, чоловік пропускав працівників ТЦК і СП на територію житлового комплексу, знаючи, що вони прийшли для адресного вручення повісток.
Після цього в закритій групі мешканців ЖК в телеграмі він кілька разів надсилав повідомлення про прихід військових. Зокрема одного разу він написав: "У нас знову в гостях ТЦК".
В ухвалі суду зазначили, що охоронець робив це, щоб військовозобов'язані могли уникнути призову до лав ЗСУ.
Охоронець визнав свою провину
Слідчі кваліфікували дії охоронця за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.
Під час суду чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Також він запевнив, що надалі подібного не вчинятиме.
Зрештою, суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Однак врахувавши, що обвинувачений визнав провину, його звільнили від відбування покарання й призначили іспитовий термін тривалістю 3 роки, протягом яких за ним здійснюватимуть контроль.
Тим часом на Буковині триває розслідування щодо нападу на працівника ТЦК та СП.
На Буковині двоє чоловіків напали на представника ТЦК
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