Києво-Святошинський райсуд Київської області оголосив вирок охоронцю ЖК "Софіївський квартал", бо він інформував мешканців про прихід працівників військкоматів, які адресно видавали повістки. Про це мовиться в ухвалі суду.

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Чоловік надсилав повідомлення про прихід військових

Згідно з матеріалами слідства, чоловік пропускав працівників ТЦК і СП на територію житлового комплексу, знаючи, що вони прийшли для адресного вручення повісток.

Після цього в закритій групі мешканців ЖК в телеграмі він кілька разів надсилав повідомлення про прихід військових. Зокрема одного разу він написав: "У нас знову в гостях ТЦК".

В ухвалі суду зазначили, що охоронець робив це, щоб військовозобов'язані могли уникнути призову до лав ЗСУ.

Охоронець визнав свою провину

Слідчі кваліфікували дії охоронця за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Під час суду чоловік повністю визнав свою провину та розкаявся. Також він запевнив, що надалі подібного не вчинятиме.

Зрештою, суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Однак врахувавши, що обвинувачений визнав провину, його звільнили від відбування покарання й призначили іспитовий термін тривалістю 3 роки, протягом яких за ним здійснюватимуть контроль.

Тим часом на Буковині триває розслідування щодо нападу на працівника ТЦК та СП.

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