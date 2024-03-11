Спочатку вони продали постраждалому "білий" квиток, а після почали погрожувати йому військовою службою, щоб той платив їм більше грошей. Чоловіки тероризували підприємця фейковими документами та скриншотами.

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Деталі інциденту

Як розповіли у прокуратурі, один із підозрюваних у січні 2024 року запропонував знайомому підприємцю допомогти оформити "білий" квиток для уникнення призову. Підставою у ньому нібито мали вказати захворювання крові. Таку послугу зловмисник оцінив у 388 тисяч гривень.

Після одержання суми підозрюваний залучив до схеми ще трьох осіб. Вони почали залякувати підприємця, змушували чоловіка платити їм знову і знову.

Члени злочинної групи у різний спосіб погрожували потерпілому "відправкою на фронт", телефонували, відправляли фейкові скриншот начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, переодягалися у військову форму для переконливості,

– розповіли правоохоронці.

Чоловіки навіть організували "затримання" постраждалого і за нібито закриття питання підробки документів виманили у нього ще 600 тисяч гривень. Згодом підозрювані розіграли виставу, начебто везуть постраждалого до ТЦК, після чого його відправлять у Третю штурмову бригаду. За "урегулювання" чоловіки знову просили гроші.

Правоохоронці вже затримали "акторів" / Київська міська прокуратура

Окрім цього, зловмисники розповідали, що брата одного з учасників злочинної схеми нібито призначили на керівну посаду в ТЦК в Києві та відправляли фальшиві довідки про зарахування на військову службу до ЗСУ. Також вони просили перераховувати гроші на жгути та дрони нібито для військових.

Фігурантів затримали прямо "на гарячому" під час передачі 4 тисяч доларів шахраям. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото з затримання та обшуків у шахраїв / Київська міська прокуратура

Пограбування волонтерів