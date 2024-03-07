Нападники вже відбували покарання за низку злочинів, серед яких, зокрема, й вбивство. Правоохоронцям вдалося затримати злочинців.
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Деталі інциденту
Як розповіли у прокуратурі, двоє жителів Тернопільщини планували купити авто для Збройних Сил. Вони звернули увагу на оголошення в телеграмі, де їм обіцяли офіційне виготовлення документів для перетину кордону. Автори зв'язалися з волонтерами і зазначили, що основна умова перетину кордону – наявність готівки й закордонних паспортів.
Коли тернополяни прибули на місце, їх заблокували невідомі з вимогою віддати їм 10 тисяч доларів США.
Потерпілим вдалося вибігти з автівки та втекти, причому нападник зірвав наплічник з плеча одного з них, а їхні інші особисті речі, які знаходилися в багажнику, грабіжники забрали,
– повідомили в прокуратурі.
Правоохоронцям вдалося встановити особи зловмисників – виявилося, що це уродженці Дніпра та Чернігівської області, які відбули покарання за вбивство, розбої та викрадення автомобілів й наркозлочини.
Правоохоронці оперативно затримали нападників / Тернопільська обласна прокуратура
Під час обшуків у нападників виявили та вилучили крадені речі, а також набої до зброї. Їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без можливості внести заставу. Правоохоронці повідомили про підозру у грабежі з погрозою застосування насильства, та у відкритому викраденні чужого майна, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану.
Кримінальні новини України
- У Миколаївській області чоловік викрав 8-річну дівчинку. Після зникнення дитини правоохоронці розпочали масштабну пошукову операцію, у ході якої вони знайшли замасковану схованку під землею. Зловмисника затримали.
- Також на початку березня з'явилося відео з Івано-Франківська, на якому невідомі нападають на людей, найчастіше на літніх, та завдають їм шкоди. Правоохоронці оперативно затримали одного з нападників – ним виявився 16-річний підліток. Хлопець та його мати вже вибачилися за інцидент.
- У Харківській області група підлітків вбила чоловіка – вони забили ногами 62-річного чоловіка та знімали це на відео. Підліткам повідомили про підозру в умисному вбивстві. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб.