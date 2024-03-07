Нападники вже відбували покарання за низку злочинів, серед яких, зокрема, й вбивство. Правоохоронцям вдалося затримати злочинців.

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Деталі інциденту

Як розповіли у прокуратурі, двоє жителів Тернопільщини планували купити авто для Збройних Сил. Вони звернули увагу на оголошення в телеграмі, де їм обіцяли офіційне виготовлення документів для перетину кордону. Автори зв'язалися з волонтерами і зазначили, що основна умова перетину кордону – наявність готівки й закордонних паспортів.

Коли тернополяни прибули на місце, їх заблокували невідомі з вимогою віддати їм 10 тисяч доларів США.

Потерпілим вдалося вибігти з автівки та втекти, причому нападник зірвав наплічник з плеча одного з них, а їхні інші особисті речі, які знаходилися в багажнику, грабіжники забрали,

– повідомили в прокуратурі.

Правоохоронцям вдалося встановити особи зловмисників – виявилося, що це уродженці Дніпра та Чернігівської області, які відбули покарання за вбивство, розбої та викрадення автомобілів й наркозлочини.

Правоохоронці оперативно затримали нападників / Тернопільська обласна прокуратура

Під час обшуків у нападників виявили та вилучили крадені речі, а також набої до зброї. Їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без можливості внести заставу. Правоохоронці повідомили про підозру у грабежі з погрозою застосування насильства, та у відкритому викраденні чужого майна, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану.

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