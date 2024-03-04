Спочатку чоловіки обікрали зоомагазин. Далі повантажили все в авто й намагалися втекти з місця злочину. Втім, їх наздогнали поліцейські.
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Серійних крадіїв затримали
Так, двох жителів столиці викрили у вчиненні крадіжки в зоомагазині. За допомогою лома вони відчинили вхідні двері, пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження, викрали ноутбук, будівельні інструменти, а також товари для тварин.
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У Києві затримали крадіїв-серійників: дивіться відео
Далі викрадене повантажили в транспортний засіб і намагалися поїхати геть. Втім, їх наздогнали правоохоронці.
36-річного водія затримали біля автівки, а його 37-річний напарник почав чинити зухвалий опір та, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату й висмикнув кільце,
– повідомив Дмитро Шуменко.
Начальник поліції Києва додав, що завдяки злагодженим та професійним діям оперативників гранату перехопили й розрядили. Підозрюваного затримали. До речі, під час обшуків з авто вилучили викрадене майно та інші речові докази.
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Крадіїв затримали / Фото поліції
У Києві чоловік влаштував стрілянину
- У перший день весни киянин влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки.
- Так, чоловік стріляв у повітря з 5 поверху. На місце викликали поліцію.
- Тепер підозрюваному загрожує до 5 років обмеження волі.