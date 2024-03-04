Сначала мужчины обокрали зоомагазин. Далее погрузили все в авто и пытались скрыться с места преступления. Впрочем, их догнали полицейские.
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Серийных воров задержали
Так, двух жителей столицы разоблачили в совершении кражи из зоомагазина. С помощью лома они открыли входную дверь, повредили в помещении камеры видеонаблюдения, похитили ноутбук, строительные инструменты, а также товары для животных.
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В Киеве задержали воров-серийщиков: смотрите видео
Далее похищенное погрузили в транспортное средство и пытались уехать. Впрочем, их догнали правоохранители.
36-летнего водителя задержали возле машины, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо,
– сообщил Дмитрий Шуменко.
Начальник полиции Киева добавил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативников гранату перехватили и разрядили. Подозреваемого задержали. Кстати, во время обысков из авто изъяли похищенное имущество и другие вещественные доказательства.
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Воров задержали / Фото полиции
В Киеве мужчина устроил стрельбу
- В первый день весны киевлянин устроил стрелял с балкона многоэтажки.
- Так, мужчина стрелял в воздух с 5 этажа. На место вызвали полицию.
- Теперь подозреваемому грозит до 5 лет ограничения свободы.