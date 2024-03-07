Нападавшие уже отбывали наказание за ряд преступлений, среди которых, в частности, и убийство. Правоохранителям удалось задержать преступников.
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Детали инцидента
Как рассказали в прокуратуре, двое жителей Тернопольщины планировали купить авто для Вооруженных Сил. Они обратили внимание на объявление в телеграме, где им обещали официальное изготовление документов для пересечения границы. Авторы связались с волонтерами и отметили, что основное условие пересечения границы – наличие наличных и загранпаспортов.
Когда тернополяне прибыли на место, их заблокировали неизвестные с требованием отдать им 10 тысяч долларов США.
Потерпевшим удалось выбежать из машины и убежать, причем нападающий сорвал рюкзак с плеча одного из них, а их другие личные вещи, которые находились в багажнике, грабители забрали,
– сообщили в прокуратуре.
Правоохранителям удалось установить личности злоумышленников – оказалось, что это уроженцы Днепра и Черниговской области, которые отбыли наказание за убийство, разбои и угон автомобилей и наркопреступления.
Правоохранители оперативно задержали нападавших / Тернопольская областная прокуратура
Во время обысков у нападавших обнаружили и изъяли краденые вещи, а также патроны к оружию. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог. Правоохранители сообщили о подозрении в грабеже с угрозой применения насилия, и в открытом хищении чужого имущества, совершенном повторно, в условиях военного положения.
Криминальные новости Украины
- В Николаевской области мужчина похитил 8-летнюю девочку. После исчезновения ребенка правоохранители начали масштабную поисковую операцию, в ходе которой они нашли замаскированный тайник под землей. Злоумышленника задержали.
- Также в начале марта появилось видео из Ивано-Франковска, на котором неизвестные нападают на людей, чаще всего на пожилых, и наносят им вред. Правоохранители оперативно задержали одного из нападавших – им оказался 16-летний подросток. Парень и его мать уже извинились за инцидент.
- В Харьковской области группа подростков убила мужчину – они забили ногами 62-летнего мужчину и снимали это на видео. Подросткам сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.